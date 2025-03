Mit dem Zettel in der Hand stehen Lars und Kaan vor einem großen Aquarium. Die beiden gehen in die 7C der Karl-Lehr-Realschule in Duisburg. Und genau dort schauen sie durch die dicken Panzerglasscheiben. Im Inneren des Aquariums verstecken sie sich noch hinter Steinen, kleinen Tonvasen oder Wasserpflanzen.

" Da hinten ist einer ", ruft Lars mit ausgestrecktem Finger. " Das ist Lotl ", weiß Ella und klärt auf: " Wir haben drei Axolotl hier bei uns in der Schule. Das sind Axel, Lottl und Prinzessin. " " Und seit wann gibt es die Tiere bei uns in der Schule? " Die Antwort: " Seit ein paar Monaten. " Diesmal antwortet Fabiola. " Wer kümmert sich denn um die Tiere, wenn Ferien sind? " Auch Kaan hat Fragen mitgebracht. Eylül antwortet: " Unsere Lehrerin kommt in den Ferien regelmäßig vorbei und füttert und pflegt die Axolotl. "

Was sich anhört wie ein Interview, ist es auch. Denn Kaan und Lars sind Reporter der Karlchen-Zeitung, der Schülerzeitung der Karl-Lehr-Realschule in Duisburg. Heute haben sich die beiden Fragen für die Schülerinnen der Umwelt- AG ausgedacht. Gemeinsam mit den Beobachtungen der Reporter werden die Antworten gleich zu einem Text in der Onlineausgabe.

Karl-Lehr-Realschule will Titel verteidigen

Diese Texte auf der Homepage der digitalen Schülerzeitung sind mittlerweile auch ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr hat die Karlchen-Redaktion den Preis als beste deutsche Online-Schülerzeitung der Realschulen abgeräumt. Die Journalistinnen und Journalisten durften sogar nach Berlin in den Bundesrat fahren.

Dort hat ihnen der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich zu ihrem Erfolg gratuliert. Jetzt hat sich die Karlchen-Redaktion wieder für den Schülerzeitungswettbewerb angemeldet. Mit welchem Ziel? " Ganz klar die Titelverteidigung! Die Schülerinnen und Schüler haben so viele tolle Ideen und schreiben so tolle Texte. Sie haben es sich verdient ", meint Lehrer und Redaktionsleiter Niklas Reuter.

Jeder darf seine Ideen zu Berichten machen

Die neue Ausgabe soll durch seine Vielfalt bestechen. Es gibt Texte über eine gefährliche Tik-Tok-Challenge mit Schmerzmitteln inklusive Warnung für Kinder, einen Text über die neuen Auszeichnungen an der Karl-Lehr-Realschule oder auch Berichte über die Schlacht von Troja.

Die Redaktion ist die Schaltzentrale der Karlchen-Zeitung

Leahna aus der 6C hat schon ihr eigenes Spezialgebiet: " Ich backe sehr gerne und helfe meiner Mama. Deshalb schreibe ich gerne über Rezepte. Zuletzt war es ein Fanta-Kuchen und für die nächste Ausgabe stelle ich ein Käsekuchen-Rezept online. " Aber: " Wir brauchen aber noch ein Foto ", ruft Niklas Reuter durch die Redaktion. " Das mache ich am Wochenende, wenn ich den Kuchen gebacken habe. " Auch Schülerzeitungs-Macher müssen heutzutage wahre Alleskönner sein: Fotos schießen, Texte schreiben, Interviews führen. Bei der Karlchen-Zeitung gibt es sogar extra Podcast- und Videoformate, die unter anderem auf Youtube online gestellt werden.

Konkurrenz wird immer größer

Dass die Karlchen-Redaktion ihren Titel verteidigt, ist keine Selbstverständlichkeit. Max Deibert von der Jugendpresse, die den Wettbewerb gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz ausrichtet, sagt: " Es machen so viele Schulen mit wie noch nie. Insgesamt sind es mehr als 700. Die meisten kommen aus NRW und aus Bayern. "

Deshalb feilen auch Lars und Kaan an ihrem Axolotl-Bericht. Nachdem Niklas Reuter ihn abgenommen hat, landet er auch schon auf der Homepage der Karlchen-Zeitung und soll dabei helfen, die Titelverteidigung für die Duisburger Schule zu sichern. Am kommenden Freitag sollen die Gewinner bekanntgegeben werden.

