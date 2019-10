Neben der Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung wird ihr Menschenhandel und Freiheitsberaubung vorgeworfen: In Syrien soll sie ein jesidisches Mädchen und zwei jesidische Frauen als Sklavinnen gehalten haben.

Flucht in die Türkei und Abschiebung nach Deutschland

Außerdem soll sie laut Anklage der Bundesanwaltschaft versucht haben, neue Mitglieder für den IS zu rekrutieren. Zudem habe sie sich an Waffen ausbilden lassen und Wach- und Polizeidienste für den IS geschoben.

Als Sarah O. in die Türkei flüchtete, weil es für den IS in Syrien problematisch wurde, wurde sie von den Behörden nach Deutschland abgeschoben. Im September 2018 ist sie mit ihren drei Kindern am Flughafen Düsseldorf verhaftet worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ein Gerichtssprecher teilte mit, dass sie zu den Vorwürfen bisher keine Angaben gemacht habe.

Schwiegereltern ebenfalls angeklagt

Auch ihre Schwiegereltern sind angeklagt, da diese ihren Sohn und dessen Bruder bei deren IS -Aktivitäten unterstützt haben sollen. So habe sich die Mutter Magazine, Zielfernrohre und Pistolen liefern lassen, der Vater soll einige der Lieferungen bezahlt haben.

Das Urteil könnte am 16. November fallen.

Stand: 16.10.2019, 05:00