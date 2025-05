Nach dem Brand in einem Schulzentrum in Erkrath vor knapp zwei Wochen werden die betroffenen Schüler von Montag an in Düsseldorf unterrichtet. Rund 1000 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Realschule Hochdahl müssen ab sofort täglich nach Benrath pendeln.

Möglich geworden ist das durch einen gemeinsamen Kraftakt der beiden Stadtverwaltungen und Schulleitungen. Die Stadt Düsseldorf hat im Februar leergezogene Schulräume eines Gymnasiums als Ersatzstandort nun wieder hergerichtet.

Unmittelbares Hilfsangebot aus Düsseldorf

Die Landeshauptstadt hatte schon am Tag nach der Brandnacht den Betroffenen in Erkrath Hilfe angeboten und eine Messehalle als Ausweichmöglichkeit ins Spiel gebracht. Dann entpuppten sich die leeren Unterrichtsräume des Schloss-Gymnasiums in Benrath als geeignete Alternative.

Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz

" Wir haben schnell gehandelt und kurzfristig eine unbürokratische Lösung für die Erkrather Schülerinnen und Schüler gesucht und gefunden ", betont Düsseldorfs Schuldirektor Burkhard Hintzsche ( SPD ). In Erkrath wurde das mit großer Erleichterung aufgenommen, auch von Bürgermeister Christoph Schultz ( CDU ): " In solch einer Ausnahmesituation freut es mich sehr, dass wir als Region zusammenstehen, um den Schülern eine schnelle Gewissheit über ihre Zukunft und den künftigen Schulalltag zu geben ."

Schulleitungen überwältigt von Hilfe

In den vergangenen Tagen gab es für die beiden Schulleitungen und Stadtverwaltungen in der Kürze der Zeit viel zu organisieren und abzusprechen - vor allem mussten Möbel und Unterrichtsmaterial beschafft und nach Benrath gebracht werden.

" Man muss echt aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert ", erzählt der Leiter der Realschule, Uwe Heidelberg. Es seien sehr viele Hilfsangebote anderer Schulen aus der Region gekommen, die Unterrichtsmaterial, Schulbücher und mehr beigesteuert hätten.

Schulgemeinschaft zwischen Schock und Dankbarkeit

Schulleiter Uwe Heidelberg ist froh über die viele Hilfe

" Der Schock sitzt bei den Kollegen, den Schülern, den Eltern noch tief ", sagt Heidelberg, " aber ich spüre vor allem auch viel Dankbarkeit, dass wir jetzt so schnell einen Ersatzstandort haben, an dem wir als Schulgemeinschaft zusammenbleiben können ." Sorgen, wie es langfristig weitergeht, gebe es aber trotzdem, so Heidelberg.

Die 45 Unterrichtsräume des alten Benrather Gymnasiums werden vorerst bis Februar nächsten Jahres für die Erkrather Schülerschaft bereitstehen. Zum neuen Schuljahr werden nach Angaben der Stadt Düsseldorf an dem Ersatzstandort nochmal weitere 25 Räume frei, weil dann auch die Benrather Realschule an ihren neuen Standort umzieht. Für die Zeit danach sollen in Erkrath wohl zunächst Container aufgestellt werden.

Raum für die Verarbeitung

Am Montag sollen die Erkrather Schüler im neuen Ausweichquartier auch Raum bekommen, über das Brandereignis zu sprechen und gemeinsam zu verarbeiten. Auch der schulpsychologische Dienst werde als Ansprechpartner vor Ort sein, sagt Realschulleiter Heidelberg.

Er wird zusammen mit den anderen Schulleiterinnen, den beiden Bürgermeistern und NRW- Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) die Erkrather Schüler am Montagmorgen in Benrath empfangen. " Ich bin optimistisch, dass das gut anlaufen wird, auch wenn noch nicht alles da ist ", ist Heidelberg zuversichtlich. Mit dieser schnellen Perspektive habe man Glück im Unglück gehabt.

Kurzschluss für Großbrand verantwortlich

Erkrather Schulzentrum nach dem Großbrand

Vor knapp zwei Wochen war im Schulzentrum in Erkrath-Hochdahl ein Großbrand ausgebrochen. Rund 250 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort. Als Ursache hat die Polizei Mettmann inzwischen einen Kurzschluss in einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach festgestellt und ihre Ermittlungen abgeschlossen.

Durch den Brand sind Gebäudekomplex und die Unterrichtsräume der beiden Schulen nicht mehr nutzbar. Nach einigen Ausflugs- und Projekttagen gab es für die betroffenen Schüler in der vergangenen Woche Distanzunterricht, wie zu Corona-Zeiten.

Unsere Quellen:



Stadt Erkrath

Stadt Düsseldorf

Rheinbahn Düsseldorf

Uwe Heidelberg, Schulleiter Realschule Hochdahl

