Wesel: 2000 Schüler demonstrieren Donnerstag für den Frieden

Alle fünf Schulen werden am Donnerstag gegen 13 Uhr von ihren jeweiligen Standorten loslaufen und sternenförmig um 15 Uhr zu einer Kundgebung am Berliner Tor zusammenkommen. Dort wird auch Charlotte Albrecht eine Friedensrede halten. Sie ist Schülersprecherin am Konrad-Duden-Gymnasium in Wesel. „ Ich musste in den letzten Tagen auch oft an unsere Partnerschule in Pskorv in Russland denken. Wir kennen die Schüler seit vielen Jahren und waren auch schon dort. “ Viele dieser jungen Russinnen und Russen posten bei Instagram nun Bilder von Demos gegen Putin. „ Das ist ganz schön mutig, aber wir haben auch Angst um sie. “

Viele Gedanken über den Krieg

Schülersprecherin Charlotte Albrecht, Konrad-Duden-Gymnasium Wesel

Charlotte Albrecht steht kurz vor dem Abitur und schreibt in diesen Tagen ihre Vorabi-Klausuren. Doch was die Schülersprecherin bewegt, ist der Krieg in der Ukraine. Bilder von zerstörten Gebäuden, verzweifelten Menschen, die in Bunkern und Bahn-Schächten Schutz suchen, von Kindern und Müttern auf der Flucht. All das wurde auch in den letzten Tagen intensiv im Unterricht besprochen.

Solidarität zeigen und ein Statement setzen