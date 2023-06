Eigentlich gehört zur Ausstattung von Schornsteinfeger Ralf Heibrok Bürste, Messgerät und manchmal ein bisschen Ruß im Gesicht. Doch in den letzten sieben Tagen hat er keine Heizungen abgenommen, sondern saß 730 Kilometer auf dem Fahrrad. " Wir tun, was wir tun können ", sagt er. Statt schwarzer Kluft trägt er eine windschnittige hautenge Fahrradjacke - alles für den guten Zweck. Denn Heibrok ist Organisator einer Charity-Radtour der deutschen Schornsteinfeger.

Für Silvia Grün heißt es jetzt erstmal: Pause machen

Die Schornsteinfeger als Glücksbringer, das wollen sie symbolhaft weitertragen. Denn entlang ihrer Route haben sie krebs- und schwerkranke Kinder und ihre Eltern besucht. Häufig seien es Schicksalsschläge, erzählt Silvia Grün aus Iserlohn. Auch sie ist bei der Tour mitgefahren, die der Verein "Glückstour" organisiert hat.

"Ich habe viel Dankbarkeit in den Augen der Kinder und Eltern gesehen." Silvia Grün

Unterstützerin der Schornsteinfeger-Tour

Glücksbringer aus Tradition

Ralf Heibrok freut sich über die Unterstützung seiner Kollegen

Schon zum 18. Mal sind sie so eine Tour durch Deutschland gefahren. " Ist schon Tradition ", sagt Schornsteinfeger Heibrok aus Schloß Holte-Stukenbrock. Jedes Jahr sind sie auf einer anderen Route unterwegs. In diesem Jahr starteten sie Anfang Juni in Freilassing in Bayern. Die sechs Etappen bis zum Ziel in Bonn dauerten pro Stück gute 100 Kilometer. Sechs bis sieben Stunden haben sie dafür jeweils auf dem Rad gesessen.

Radeln ohne Ruhetag

An jedem Zielort haben sie Spendenschecks über etwa 3.000 Euro an Kinder und ihre Eltern verteilt. Auf der ganzen Fahrt rund 60 Stück. " Viele, denen wir Spenden übergeben, müssen kämpfen, um ihren Alltag weiter bestreiten zu können ", sagt die 52-jährige Silvia Grün. Hoffnung schenken - das hilft ihr, weiter fest im Sattel zu sitzen und sich Tag für Tag wieder auf den Weg zu machen. Einen Ruhetag hatten die passionierten Radfahrer nicht.

Spalier für die Radler

In der traditonellen Schornsteinfeger-Kleidung begrüßen sie ihre Kollegen

Am Ende ihrer Spenden-Radtour wurden sie am frühen Mittwochnachmittag von hunderten Schornsteinfegern am Bonner Rheinufer begrüßt. In ihrer traditionellen schwarzen Schronsteinfeger-Kluft standen sie bereit und nahmen die radelnden Glücksbringer euphorisch in Empfang. Aktuell treffen sie sich in Bonn zur Jahrestagung des Deutschen Schornsteinfegerverbands. Die Ankunft der Radfahrer ist jährliche Tradition.

Laut Heibrok ist die Glückstour mit über drei Millionen Euro Spenden seit Bestehen eine der größten privaten Hilfsaktionen in Deutschland. Hier am Rhein füllen sie ihren Spendentopf wieder auf. Mit dem Geld wollen sie helfen und Werbung für ihre Spendentour im nächsten Jahr machen.

Über dieses Thema berichten wir auch in der WDR Lokalzeit aus Bonn am 14.06.2023