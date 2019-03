Schon vier Tote nach Unfällen mit Fahrrädern in Köln

In den ersten zweieinhalb Monaten dieses Jahres sind in Köln bereits vier Radfahrer bei oder nach Unfällen im Straßenverkehr gestorben. Der Negativtrend von 2018 setzt sich damit fort. Im vergangenen Jahr waren insgesamt acht Radfahrer wegen Unfällen gestorben, der höchste Stand seit zehn Jahren. 2017 waren es zwei und 2016 vier Tote.

Stadt rüstet Müllfahrzeuge nach

In der vergangenen Woche sind gleich zwei Radfahrer nach Verkehrsunfällen gestorben: Eine 48 Jahre alte Frau erlag am Samstag (16.03.2019) ihren schweren Verletzungen nach einem Unfall im Stadtteil Riehl. Sie war gegen einen überholenden Bus geprallt und gestürzt. Am vergangenen Mittwoch (13.03.2019) war außerdem ein 63-Jähriger an den Folgen eines Unfalls gestorben. Der Mann war in Mülheim von einem linksabbiegenden Lastwagen überrollt worden. Der Lastwagenfahrer hatte angegeben, den Mann auf dem E-Bike nicht gesehen zu haben.