Heimliches Kunstwerk - plötzlich berühmt

Über das außergewöhnliche, kleine Kunstwerk war im Sommer 2018 bundesweit geschmunzelt worden, nachdem es vor allem in den sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Die Künstlerin Maren Dörwaldt hatte aus einem kleinen Straßen-Krater mit viel Liebe zum Detail ein buntes Kunstwerk gestaltet.

Video starten, abbrechen mit Escape Ein Goldfisch im Schlagloch | 03:15 Min. | Verfügbar bis 27.07.2019

Projekt Sommerloch

Die Künstlerin hatte in das Schlagloch eine Fischfigur gesetzt und Kunstpflanzen herum drapiert. Sie nannte es "Projekt Sommerloch" und postete Fotos auf Instagram. In Mönchengladbach gründete sich vor Begeisterung ein "Komitee zur Rettung und Erhaltung schöner Schlaglöcher". Und so wurde aus einem in aller Heimlichkeit geschaffenen Kunstwerk eine kleine Berühmtheit. Weitere Schlaglöcher wird Maren Dörwaldt nicht bearbeiten - aber sie plant andere Projekte im öffentlichen Raum.

Stand: 05.03.2019, 12:03