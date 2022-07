Schock nach Bienenstich in Eitorf - Lebensretterin gefunden

Ein bisschen nervös ist Giovanni de Nitto schon, als er am Mittag in Nümbrecht an der Tür klingelt. Als seine Lebensretterin Beate Kopplow ihm öffnet, sind beide erstmal ein bisschen schüchtern, sprachlos. "Mein Name ist Giovanni de Nitto und sie haben mir wahrscheinlich das Leben gerettet“ , sagt der 42- Jährige und bedankt sich mit einem Blumenstrauß.

Erste Hilfe könnte lebenswichtig gewesen sein