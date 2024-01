Wintereinbruch in Köln: Mit dem Bob durch die Innenstadt

Winterdienst den ganzen Tag im Einsatz

Die Räumfahrzeuge sind auch in der Fußgängerzone im Einsatz

Für den Winterdienst in Köln war es heute ein sehr stressiger Tag. 150 Räumfahrzeuge und knapp 1.300 Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) waren den ganzen Nachmittag im Einsatz. Zuerst kümmern sie sich um die Hauptverkehrsstraßen, also zum Beispiel die Ringe, die Innere und Äußere Kanalstraße oder die Aachener Straße. Danach ging es weiter mit den Zufahrtsstraßen zu Wohngebieten, die die Mitarbeiter freigeräumt haben. In Köln sind das übrigens knapp 600km. Am Abend und in der Nacht sind 20 Fahrzeuge im Einsatz.

Polizei verzeichnet mehr Unfälle – hauptsächlich Sachschäden

Auf das Fahrrad haben sich heute nur die wenigsten getraut - Busse und Bahnen fuhren zuverlässig