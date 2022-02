Hochzeits-Run: Viele Paare nutzen Schnapszahl-Datum

Stand: 02.02.2022, 15:35 Uhr

Am 2.2.2022 geben sich in der Region am Mittwoch besonders viele Paare das Ja-Wort. Viele Städte melden ausgebuchte Termine, auch am Standesamt in Düsseldorf ist einiges los.

Von Peter Hild