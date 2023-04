Task-Force im Dürener Schimmelhaus

Das Hochhaus Nummer 5 am Miesheimer Weg in Düren. 11 Stockwerke, 60 Wohnungen, 280 Menschen leben hier. Nach einem Wasserrohrbruch vor einem Jahr wurden die Zustände immer schlimmer. Die Wände in vielen Wohnungen klitschnass, inzwischen auch voller Ungeziefer.

Donnerstagmorgen (05.04.2023): Ein Großaufgebot aus städtischen Mitarbeitern sammeln sich vor der Tür des Hochhauses. Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt – dazwischen Polizei und Feuerwehr – kaum eine Behörde, die hier nicht vertreten ist.

Verschiedene Ämter der Stadt inspizieren das Hochhaus

Ihr Job: Prüfen, ob das Leben hinter diesen Mauern gefährlich für die Gesundheit der Menschen ist. Wir begleiten eines der Teams, die die Wohnungen in Augenschein nehmen werden. Aber: Nur wenige Mieter lassen uns mit unserer Kamera rein.

Vor einer Woche haben sie uns noch bereitwillig gezeigt, wie es in ihren Wohnungen aussieht. Andrea Tot zum Beispiel lebt im vierten Stock des Hochhauses. Hier wohnt sie mit ihrem Mann und ihrem eineinhalb-jährigen Sohn Ionatan. Hinter ihrem Kühlschrank zeigt sie uns tote Kakerlaken. Sobald es dunkel wird, schildert sie uns, wimmelt es hier von Ungeziefer. Ob sie keine Angst um ihr Kind hätte, wollen wir wissen.

Doch, ich habe Angst. Aber was soll ich machen - draußen schlafen? Andrea Tot

Mieterin

Die junge Rumänin spricht kaum Deutsch. Wie sie sich gegen diese Zustände wehren soll, weiß sie nicht.

Gavino Frau war lange Hausmeister im Hochhaus

12 Jahre lang war Gavino Frau hier Hausmeister, noch wohnt er selbst hier. Er führt uns durch einige der Wohnungen. Was wir dort zu sehen bekommen, ist schlicht unglaublich. Unter den nassen Tapeten schwarzer Schimmel, im Bad löst sich der Putz von den Decken, in den Küchen überall Kakerlaken, die vor unserem Kameralicht fliehen. Als Gavino Frau den Eigentümer wieder und wieder auf die katastrophalen Zustände aufmerksam macht, reagiert der ziemlich ungehalten. „Der hat zu mir gesagt, dann werden Sie gekündigt,“ erzählt Gavino Frau. „Da hab ich gesagt, dann machen Sie, was Sie nicht lassen können. Ich habe den Leuten die Wohnungen vermietet – ich lass die jetzt nicht im Stich.“

Eigentümer verweigert Stellungnahme

Schimmel und Kakerlaken an den Wänden

Der Eigentümer: Die Massto-VerwaltungsGmbH. Geschäftsführer: Ein Steuerberater und ein Architekt aus Düsseldorf. Wir bitten telefonisch um Stellungnahme – das lehnt die Massto ab. Mitte März wenden sich verzweifelte Mieter an die Stadt Düren. Mitarbeiter sehen sich das Haus an. Die seien schon ziemlich entsetzt gewesen, sagt ein Sprecher der Stadt. Man habe sich darauf geeinigt, das Haus genauer unter die Lupe zu nehmen, notfalls Mieter woanders unterzubringen.

Am 05. April, eine Woche nach unserem ersten Dreh, also die Ortsbesichtigung der Stadt. Nach vier Stunden ein erstes Fazit der Stadt: Man habe zwar Schimmel gefunden und auch Kakerlaken – direkt lebensbedrohlich sei das Ganze aber nicht, so das für uns erstaunliche Resümee.

Eigentümer soll Mängel beheben

Seit fünf Jahren leitet Christine Käuffer die Task Force Problemimmobilie. Gut sei das Ganze nicht – sie habe aber schon weit Schlimmeres erlebt. Menschen auf Matratzen in nassen Kellern zu Beispiel. Mieteinnahmen: 300 Euro pro Matratze.

Der Eigentümer bekäme jetzt eine ellenlange Mängelliste. Die müsse er fristgerecht bearbeiten. Sonst drohe ein Ordnungsgeld. Den 280 Mietern nützt das erstmal wenig. Denn bis so eine Liste erstellt ist, dauert es. Sie werden Ostern wohl in schimmligen Wohnungen verbringen müssen.