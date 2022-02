Niederrhein: Land NRW schließt sechs Leiharbeiter-Unterkünfte

In den Sammelunterkünften im Grenzgebiet seien erhebliche Mängel und Rechtsverstöße unter anderem bei Wohnqualität, Überbelegung und Hygienevorschriften festgestellt worden, teilte das Landesministerium für Bau und Kommunales am Freitag in Düsseldorf mit.

"Ausbeuterische Mietverhältnisse und Gefahren für Leib und Leben"

Zudem wurden demnach Strafverfolgungsbehörden aufgrund der ausbeuterischen Mietverhältnisse und der Gefahren für Leib und Leben der Bewohner eingeschaltet. " Ausbeuterische Wohn- und Arbeitsverhältnisse haben in Nordrhein-Westfalen keinen Platz ", sagte NRW -Ministerin Ina Scharrenbach ( CDU ).

Die Kontrollen hatten am 12. und 13. Februar stattgefunden, wobei den Angaben zufolge über 100 Personen überprüft wurden. Eine kontrollierte Unterkunft musste wegen der erheblichen Gefahr für Leib und Leben der Bewohner sofort geräumt werden. Die 21 betroffenen Arbeitnehmer wurden in Notunterkünfte verlegt und müssen nun von dem verantwortlichen Leiharbeitsunternehmen angemessen untergebracht werden, hieß es.

Schimmel und andere Missstände aufgedeckt

Andernfalls übernimmt der Staat die Unterbringung und stellt die Kosten dem Unternehmen in Rechnung. Die weitere Auswertung ergab laut Landesministerium zudem, dass es in nahezu allen Räumen der geprüften Unterkünfte Schimmelbefall gab. In einer Unterkunft war die elektrische Versorgung sehr mangelhaft, in den anderen Unterkünften lagen vereinzelte Missstände in Bezug auf die elektrischen Anlagen vor.

Auch die sanitären Anlagen waren unzureichend. Die deutschen Strafverfolger prüfen auch, ob die hohen Mieten, die die eingeschleusten Arbeitnehmer pro Matratze zahlen mussten, strafrechtlich verfolgt werden können. So hätten die Mieten bei 400 Euro pro Bett gelegen. Offenbar sei die Unerfahrenheit und Zwangslage der Betroffenen "skrupellos ausgenutzt" worden, erklärte das Ministerium. Im Rahmen der Kontrollaktion seien außerdem Unterschlagungen von Lohnzahlungen aufgedeckt worden.

Landrätin des Kreises Kleve hatte Schließungen begrüßt