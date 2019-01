Die Kölner Staatsanwaltschaft hat eine mutmaßliche Bande von Geldwäschern und Anlagebetrügern auffliegen lassen. Bei Razzien in Deutschland, Spanien und der Schweiz wurden mehrere Verdächtige festgenommen.

Noch keine Angaben über die Masche der Bande

Die Gruppe von 14 Verdächtigen soll rund 60 Investoren im In- und Ausland mit dubiosen Anlagegeschäften um hohe Geldbeträge gebracht haben, teilte die federführende Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch (30.01.2019) mit.