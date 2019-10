Bei einem Polizeieinsatz auf einem Partyboot ist ein Beamter verletzt worden. Eine Gruppe von 15 streitenden Männern im Alter zwischen 22 und 25 Jahren hatte sich zuvor geweigert, das Schiff nach dessen Ankunft in Köln zu verlassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin hätten die Sicherheitskräfte des Schiffs am Freitagabend (04.10.2019) die Polizei alarmiert.

Ein Polizist verletzt

Als die Beamten eintrafen, hätten sich die Unruhestifter solidarisiert und die Polizisten angegriffen. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Beamter verletzt. Gegen vier Männer leitete die Polizei ein Strafverfahren ein, drei davon verbrachten den Rest der Nacht in Gewahrsam.

Ähnlicher Vorfall schon vor einer Woche

Vor einer Woche gab es einen ähnlichen Vorfall auf einem Partyboot. Das Sicherheitspersonal hatte die Polizei gerufen, weil drei Betrunkene Gäste angegriffen hatten und sich weigerten, von Bord zu gehen. Sie lieferten sich mit den Beamten eine Schlägerei und wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.

Stand: 05.10.2019, 13:32