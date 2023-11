Kranker 26-Jähriger bekommt kein Geld zum Leben

Emilyn Ceballos liegt in seinem Zimmer auf dem Bett und starrt die Decke an. Er hat keinen Pass. Keine Arbeit. Und immer wieder kein Geld zum Leben. Der 26-Jährige fühlt sich im Stich gelassen. " Wie die Behörden mit mir umgehen, das stresst mich ", sagt er. " Ich weiß oft nicht, wovon ich mein Essen und meine Miete zahlen soll. "

Stress ist für den 26-Jährigen gar nicht gut. Er braucht eher Ruhe. Denn Emilyn hat eine paranoide Schizophrenie. Mit Hilfe von Ärzten und Medikamenten kommt er im Alltag gut mit seiner Erkrankung klar. Aber Stress ist nicht gut für ihn.

Ich habe zwei Anwälte, die sich um meinen Fall kümmern, weil das ein sehr verzwicktes Thema ist. Aber ich selbst komme da gar nicht mehr mit, was da genau los ist. Emilyn Ceballos

Emilyn ist in Deutschland geboren und hauptsächlich in Pflegefamilien und Wohngruppen aufgewachsen. Seit drei Jahren lebt er in einer betreuten Wohneinrichtung für junge Erwachsene in Köln. Dort wird er im Alltag von Sozialarbeitern unterstützt. Er muss jeden Cent dreimal umdrehen, weil die Behörden regelmäßig die Zahlungen an ihn einstellen.

Deutscher oder Honduraner?

Dreh- und Angelpunkt ist seine Staatsangehörigkeit. Emilyn ist in den Augen der Behörden staatenlos und das, obwohl er 1997 in Deutschland geboren wurde. Seine Mutter ist Honduranerin und lebt in der Nähe von Köln. Emilyn trifft sie ab und zu. Sein Vater ist unbekannt. Laut Gesetz wäre Emilyn Ceballos Honduraner. Aber er hat dieses Land noch nie betreten und spricht auch kein Wort Spanisch.

Jobcenter stellte Zahlungen ein

Bis heute haben die Behörden seine Staatsangehörigkeit nicht geklärt. Seit Jahren bekommt er Ersatzausweise. Und das bereitet ihm immer wieder Probleme. Zuletzt hatte ihm die Kölner Ausländerbehörde eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis erteilt, gültig bis Ende Mai. Eine neue Aufenthaltserlaubnis hatte er nicht bekommen. In der Folge stellte das Jobcenter die Zahlungen an ihn ein.

Gegenüber dem WDR erklärte eine Sprecherin des Jobcenters: Wenn ein Antragsteller keinen Pass oder eine gültige Aufenthaltserlaubnis vorlegen kann, dürfe die Behörde kein Geld auszahlen. Das sei gesetzlich so vorgeschrieben.

4.000 Euro Mietschulden

Ohne Sieghard Färber, der Leiter seiner Wohneinrichtung, wäre Emilyn aufgeschmissen. Wenn die Behörden den Geldhahn zudrehen, leiht er dem 26-Jährigen immer wieder Geld zum Leben. " Emilyn hat mittlerweile über 4.000 Mietschulden ", sagt er. " Ein normaler Vermieter hätte ihn längst auf die Straße gesetzt. " Und das möchte Sieghard Färber verhindern. Emilyn ist für ihn Opfer eines bürokratischen Apparats.

Entscheidung des Kölner Sozialgerichts

Immerhin hat das Kölner Sozialgericht im Oktober in einem Eilverfahren entschieden, dass das Jobcenter künftig Emilyns Miete und seinen Lebensunterhalt zahlen muss. Und auch das Ausländeramt hat ihm mittlerweile eine weitere vorläufige Aufenthaltserlaubnis ausgestellt.

Auf WDR-Nachfrage teilte Behörde mit: Emilyn werde jetzt für ein Jahr einen Ausweisersatz erhalten. " Während dieses Jahres ist durch den Betroffenen ein Nationalpass bei der honduranischen Botschaft zu beschaffen ", so die Behörde in einer Stellungnahme.

Das versucht Emilyn mit Hilfe von Sieghard Färber schon seit Monaten. Aber die honduranische Botschaft in Berlin hat bisher weder auf seine Mails, noch auf seine Einschreiben reagiert.

„ Ich fühle mich als Deutscher “

Ich fühle mich als Deutscher. Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen. Was soll ich da anderes sein als ein Deutscher? Emilyn Ceballos

Erst nachdem der WDR in den vergangenen Wochen mehrfach bei der Botschaft in Berlin nachgehakt hat, änderte sich das. Mitte November rief eine Mitarbeiterin der Botschaft in Emilyns Wohngruppe an und erklärte dem Leiter, man prüfe nun, welche Staatsangehörigkeit der 26-Jährige habe. Zum ersten Mal nach langer Zeit hat Emilyn das Gefühl, dass sich nun etwas bewegt.

