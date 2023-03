Wuppertal: Schimmel in nagelneuen Feuerwehrautos

Schimmel auf den Gurten und im Gerätefach. Gefahr für die Gesundheit nicht ausgeschlossen. Kein Einsatz für die nagelneuen Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr in Wuppertal. Dabei hatten sich die Feuerwehrleute so gefreut. Fünf neue Fahrzeuge gab es. Mehr als 20 Jahre hatten sie darauf gewartet. Mehr als eine halbe Million kostete ein Feuerwehrauto.

Fahrzeuge passten nicht in die Gerätehäuser

Doch von Anfang an lief es nicht rund: die modernen Fahrzeuge waren allesamt zu groß für die alten Gerätehäuser. Sie mussten ausgelagert werden. Für zwei Wagen wurden im vergangenen Sommer extra neue Hallen gebaut – jede für etwa 70.000 Euro.

Neue Hallen sind zu feucht

Gerätehäuser zu klein

Doch in den Leichtbauhallen war der Boden nicht versiegelt. Die Folge: Feuchtigkeit von unten. In nur einem halben Jahr hat sich auf den Sicherheitsgurten Stockflecken und Schimmel gebildet. Die müssen jetzt entfernt werden. Betroffen ein Löschfahrzeug in Dornap und ein Rüstwagen in Nächstebreck.

Die Feuerwehr will klagen

Schimmel auf Befestigungsgurten

Die Feuerwehrwehrleute sind stinksauer. Der Chef der Feuerwehr Wuppertal, Ulrich Zander, geht bezüglich der Kosten von einem Rechtsstreit aus: "Es ärgert uns zutiefst. Wenn ich eine neue Fahrzeughalle kaufe, dann darf ich auch unterstellen, dass die auch als Fahrzeughalle geeignet ist. Und wenn über einen Sachverständigen festgestellt wird, dass diese Fahrzeughalle bauphysikalische Mängel hat, die letztendlich dazu geführt haben, dass diese Schäden entstanden sind, dann ist ärgerlich ein sehr freundlicher Ausdruck.“

Dringender Handlungsbedarf

Der Rüstwagen und das Löschfahrzeug werden jetzt schnellstmöglich wieder einsatzbereit gemacht – aus Sicherheitsgründen, so der Feuerwehr-Chef. Die Gurte werden gereinigt, die Hallen nachgerüstet. Neue spezielle Lüftungssysteme werden eingebaut und spezielle Randsteine gesetzt, damit die Feuchtigkeit draußen bleibt. Eventuell ist auch eine Versiegelung des Bodens nötig. Das wird gerade geprüft. Doch das kostet. Ulrich Zander schätzt 15.000 bis 25.000 Euro. Den Umbau zahlt erstmal die Stadt.