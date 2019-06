Polizei setzt Schildkröte falsch aus - Jetzt ermittelt das Amt für Artenschutz

Feuerwehr oder Polizei zeigen ein Herz für Tiere. Immer wieder kommt es vor, dass Einsatzkräfte Katzen von Bäumen und Dächern oder Hunde aus Höhlen holen. Am Mittwoch (12.06.2019) eilten Polizisten in Troisdorf einer Schildkröte zu Hilfe, die einen Kreisverkehr überqueren wollte. Doch die Rettungsaktion mündete in ein Ermittlungsverfahren - gegen die Polizisten.

Es fing damit an, dass eine Frau das Tier auf der Straße entdeckt und die Autos angehalten hatte. Alarmierte Polizisten fingen die Schildkröte ein. Ein Spaziergänger gab den Beamten den Hinweis, dass es sich bei dem Reptil um eine europäische Sumpfschildkröte aus dem Rotter See handele. Die Einsatzkräfte fanden das überzeugend: Noch am gleichen Tag setzten sie das Tier an diesem nahegelegenen Gewässer aus.