"Big Willi" ist wieder im Einsatz: Riesiger Kran hievt Yachten zur Messe boot

Die Düsseldorfer Messe boot startet in zwei Wochen - das erste Mal seit Corona. Das bedeutet für den 42-jährigen Messekran Willi, dass er wieder ran muss. Er hebt die Yachten aus dem Rhein an Land, damit sie mit Tiefladern zur Messe gebracht werden und dort ausgestellt werden können. Am Freitag war Willis Last laut Messe besonders schwer: Zwei Großyachten mussten von Fluss an Land gebracht werden.

85 und 83 Tonnen musste der Kran stemmen, um die kräftigen Boote ans Ufer zu hieven. Willi würde aber sogar bis zu 100 Tonnen packen, so die Messe. Demnach hat der Kran auch einen prominenten Namensgeber: " Der ehemalige Präsident des Deutschen Sportbundes, Willi Weyer, war der boot Düsseldorf eng verbunden und 1980 Pate des Schiffskrans, der seinen Namen in Anlehnung an Weyer erhielt."

Willi muss noch bis zum 12. Januar an Rheinkilometer 748,2 Yachten ans Ufer hieven. Ab dem 30. Januar, wenn die Messe zu Ende ist, beginnt seine Arbeit von vorne - dieses Mal aber vom Land ins Wasser.