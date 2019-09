Großbrand einer Scheune in Aachen

In Aachen Forst ist am späten Abend ein Feuer in einer großen Scheune ausgebrochen. Laut dem Leiter der Aachener Feuerwehr, Jürgen Wolf, lagern in der Scheune rund 1.000 Ballen Heu und Stroh. Menschen oder Tiere seien nicht direkt gefährdet, erklärt Wolf. Wegen des starken Rauchs und der "durchaus wahrnehmbaren Geruchsbelästigung" wurde die Bevölkerung aber über die Warn-App Nina aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr wurde um 21.05 Uhr alarmiert und ist mit gut 100 Einsatzkräften vor Ort. Wolf rechnet damit, dass die Löscharbeiten bis in den frühen Morgen dauern. "Zum Glück gab es am Nachmittag Schauer", sagt Wolf. Sonst gäbe es vermutlich weitere Brände durch brennende Teile, die durch die Luft fliegen. "So enorm, wie es brennt, müsste man damit rechnen."

Stand: 04.09.2019, 22:40