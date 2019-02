Weiter Tauziehen um Schauspiel-Intendanz

Schauspiel-Intendant Stefan Bachmann kann sich vorstellen, länger in Köln zu bleiben. Er würde gerne die Zeit seiner Zwischenstation in der Spielstätte in Mülheim zu Ende bringen, bestätigte das Schauspiel Köln. Gespräche mit der Stadt habe es deshalb noch keine gegeben.

Nachdem der Intendant des Salzburger Landestheaters, Carl von Maldeghem, nach viel Kritik abgesagt hatte, sucht die Stadt für 2021 einen Intendanten. Stefan Bachmann könnte sich vorstellen, seinen Vertrag mit der Stadt zu verlängern. Die Stadt berät derzeit darüber, wie ein neuer Intendant gefunden werden soll.