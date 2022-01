Jäger lehnen Abschuss von Wölfen ab

Die Wolfsattacke in Hennef Anfang der Jahres ist kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr gab es offiziell rund 40 Meldungen über Wölfe in NRW. In den meisten Fällen hatten Wölfe Weidetiere getötet oder verletzt.

Die Landesregierung arbeitet nun an einem Regelwerk, wann Wölfe gezielt "entnommen" werden können, also abgeschossen werden. Zum Beispiel wenn sie großen Schaden anrichten oder Menschen gefährden. Die Kreisjägerschaft Rhein-Sieg hält das allerdings für schwierig. Einen bestimmten Wolf nachts in seinem über hundert Quadratkilometer großen Revier gezielt zu jagen sei kaum möglich, meint Vorstandsmitglied Thomas Deckert.

"Zwei Lager: Wolfsliebhaber und Wolfsgegner"