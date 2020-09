Standort-Schließungen bei Schaeffler: 1.000 Jobs in Wuppertal in Gefahr

Schaeffler will bis zu 300 Millionen einsparen

Schaeffler erhofft sich durch das Maßnahmenpaket ein Einsparpotenzial in Höhe von 250 bis 300 Millionen Euro jährlich. Neben Wuppertal droht auch der Niederlassung in Clausthal-Zellerfeld die Schließung. Andere Standorte sollen Aufgaben an größere abgeben. Geplant sei eine sozialverträgliche Umsetzung auf Basis der bestehenden Vereinbarung mit der IG Metall . Die Umbaukosten dürften den Gewinn dieses Jahr mit mehr als einer halben Milliarde Euro belasten.

Schaeffler: Einbrüche durch Corona-Krise

Wie der Conti-Konzern, dessen Großaktionär ebenfalls die Familie Schaeffler ist, und andere Firmen der Autobranche nannte Schaeffler zur Begründung die Geschäftseinbrüche in der Corona-Krise. Der Autozulieferer Continental hatte jüngst sein Sanierungsprogramm verschärft und stellt weltweit 30.000 Arbeitsplätze infrage, davon 13.000 in Deutschland. Nach Einschätzung der IG Metall sind in der deutschen Metall- und Elektrobranche insgesamt 300.000 Arbeitsplätze in Gefahr.

Stand: 09.09.2020, 18:03