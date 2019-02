Knötchen im Körper: Selbsthilfegruppe Sarkoidose

Stefan Möller leidet an Sarkoidose. Durch eine Entzündung im Körper bilden sich kleine Knötchen im Gewebe, die theoretisch alle Organe befallen können. Bei Stefan Möller ist die Lunge betroffen, wie bei mehr als 90 Prozent der Patienten. Die Ursache ist bislang unklar. Etwa 50.000 Menschen leiden in Deutschland an dieser seltenen Krankheit. Doch die Dunkelziffer könnte noch höher sein.

Leistungsschwäche und Atemnot

Am Helios Klinikum in Wuppertal gibt es seit fünf Jahren eine Selbsthilfegruppe, die sich dafür einsetzt, die Krankheit bekannter zu machen. Bei Stefan Möller wurde die Erkrankung nur durch Zufall vor 16 Jahren nach einem Autounfall entdeckt. Leistungsschwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, Atemnot und Reizhusten sind seine ständigen Begleiter. "Ich kann nicht mehr jede Wegstrecke gehen. Auch im Haushalt muss ich mich soweit bewegen, wie ich es kann. Bücken oder Arbeiten über Kopf geht gar nicht mehr" , erzählt Stefan Möller. "Selbst das Anziehen der Socken ist schwierig."

Psychische Belastung für Patienten