Nach Hochwasser - Hilfe für Friedhof in Gemünd

Als Mitte Juli das kleine Flüsschen Olef über die Ufer trat und alles überschwemmte, machten die Wassermassen im Eifelort Schleiden-Gemünd auch nicht vor dem Friedhof Halt. Gräber wurden komplett überspült, die ganze Anlage gleicht seitdem einem Trümmerfeld. Auch Geräte für Beerdigungen sind seitdem unbrauchbar. Die Hilfsinitiative „Miteinander-Füreinander“ aus der Südpfalz unterstützt seit Wochen die vom Hochwasser betroffenen Kommunen in der Eifel.

Hilfe aus Süddeutschland

Die Kirchengemeinde des süddeutschen Ortes Klingenmünster bot an, einen intakten Sargwagen abzugeben. Ingo Pfennings, Bürgermeister von Schleiden, ist dankbar für die Überlassung des Wagens: „Da die Infrastruktur hier so massiv angegriffen ist, gibt es eigentlich nichts, was man nicht braucht. Und so merkt man erst bei der Vorbereitung einer Beerdigung, dass es gar keinen Wagen für den Transport des Sarges zum Grab mehr gibt. Dann ist so eine Hilfe natürlich toll!"

Es fehlt am Einfachsten

Organisiert wird der Transport dieser und anderer Spenden von Michael Stadler von der Facebook-Gruppe „Schleiden/Gemünd“. Der Helfer hat nach dem Hochwasser ein Social-Media-Netzwerk mit mehr als 5000 Mitgliedern aufgebaut. Er kann für die ankommenden Hilfsgüter die Halle eines Gemünder Autohauses nutzen. Aus ganz Deutschland kommen hier dringend benötigte Geräte wie Waschmaschinen, Herde, und Kühlschränke an. Sie werden dann vom Malteser-Hilfsdienst oder engagierten Privatleuten an betroffene Flutopfer verteilt.

Für die Seele

Petra und Matthias Theobald-Würth aus Billigheim in der Südpfalz sind am Wochenende mit ihrem Transporter nach Gemünd gefahren – 3 Stunden hin, drei Stunden zurück, alles freiwillig und ehrenamtlich. Im Gepäck haben sie unter anderem den Sargwagen für den Friedhof in der Eifel. Die beiden Mitglieder des Hilfsvereins „Miteinander füreinander“ machen das, wie sie sagen „für die Seele“. Benutzt werden kann das Friedhofs-Transportgerät aber erst in einigen Wochen oder Monaten, denn erst müssen noch die weggespülten Wege auf dem Gemünder Friedhof in Ordnung gebracht werden.

Stand: 23.08.2021, 18:20