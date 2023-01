Mit Zivilcourage und Teamwork gelingt es den beiden, einen dreijährigen Jungen aus der Nachbarswohnung zu retten. Er war im Schlafzimmer der Eltern zurückgeblieben, als seine Geschwister bereits aus der Wohnung geflüchtet und die Wohnungstür ins Schloss gefallen war.

Feuerwehrchef Herbert Maur, Doreen Pintszher und Alexander Rubin treffen sich noch einmal am Ort des Geschehens. Heute sind alle tiefenentspannt – anders, als am 18. November. Damals schlugen Flammen aus einem Fenster im ersten Stock.

Reiner Zufall, dass die Retter überhaupt zu Hause sind

„Wenn man schon auf der Anfahrt erfährt, dass es wirklich brennt und sich auch noch Menschen – und in diesem Falle Kinder in dem Objekt befinden, dann ist der Adrenalinspiegel sehr hoch“ , beschreibt Herbert Maur. Doreen Pintszher und Alexander Rubin wohnen jeweils direkt neben der Wohnung, in der es brennt. Es ist reiner Zufall, dass beide an dem Vormittag Zuhause sind. Er hatte Nachtschicht und schläft, sie ist nach einer Fuß-OP noch krankgeschrieben.