Eine 17-Jährige aus Unkel bei Bonn war am Freitag von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Sie wollte eine Freundin besuchen, war da aber nie angekommen. Per Handy hatte sie sich in den vergangenen zwei Tagen mehrmals bei Bekannten gemeldet, so die Polizei.

Am Sonntagnachmittag fanden Spaziergänger Kleider und Handtasche der Vermissten am Ufer eines kleinen Sees bei Sankt Augustin. Die Polizei leitete daraufhin eine große Suchaktion ein.

Große Suche am See-Ufer

Rund 150 Beamte der Feuerwehr und anderer Hilfsdienste suchten mit Tauchern, Suchhunden und Wärmebildkameras den See und das Ufer ab. Dort fanden sie die junge Frau aber nicht.

Nach etwa drei Stunden wurde die Suche abgebrochen, denn mittlerweile hatten Polizeibeamte die Leiche der jungen Frau in der Flüchtlingsunterkunft nur wenige hundert Meter von dem See entfernt gefunden.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt. Weitere Details sollen am Montagvormittag bekannt gegeben werden.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr betreuten Notfallseelsorger die Angehörigen der 17-Jährigen. Auch der Bürgermeister der Stadt, Klaus Schumacher, machte sich vor Ort ein Bild der Lage.

Stand: 03.12.2018, 02:30