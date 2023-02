Gründungsdirektor Prof. Frank Köster hält das Thema Sicherheit für entscheidend, damit sich Vertrauen in Künstliche Intelligenz aufbauen kann. Denn inzwischen gebe es Systeme, die so leistungsfähig seien: "Da denkt man als Mensch, das kann ja deutlich mehr als ich selbst."

Für mehr Vertrauen in Künstliche Intelligenz könnte auch Ivy sorgen. Der Service-Roboter ist ein Projekt, bei dem das Institut mit Kölner Studenten zusammenarbeitet. Er soll einmal Besucher zum richtigen Büro begleiten, mit ihnen sprechen und sich auch von kleinen Remplern nicht aus dem Konzept bringen lassen.

Institut zieht auf den Butterberg

Bürgermeister Prof. Max Leitterstorf (CDU)

In Sankt Augustin gibt es weitere Forschungseinrichtungen, die sich bereits mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen, etwa die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg oder Fraunhofer-Institute. Bürgermeister Prof. Max Leitterstorf ( CDU ) erwartet, dass sich deshalb Start-ups in der Stadt ansiedeln. Zunächst ist geplant, dass das neu-gegründete DLR -Institut aus den Übergangsbüros auf den Butterberg zieht. Dafür soll die 60.000 qm große Fläche in Nähe der Hochschule in den kommenden Jahren bebaut werden.

