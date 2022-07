Sanierung Uni Bonn: Wohin mit 10.000 Studierenden? 

Aus Sicht der Uni Bonn ist die Lösung einfach: Die Studierenden sollen direkt am Uni-Hauptgebäude in Behelfs-Hörsälen weiterstudieren, während nebenan die alten Räume saniert werden. Wo derzeit eine provisorische Mensa steht, könnten Interimsbauten errichtet werden. Laut Uni-Sprecher Andreas Archut seien die Bauten etwas größer und auch stabiler als die Mensa, denn sie sollen mindestens zehn Jahr halten. So lange dauert die Sanierung der Universität voraussichtlich. Außerdem sei ein weiteres Gebäude im benachbarten Stadtgarten geplant. Die Zeit dränge, sagt Andreas Archut, die Universität brauche Planungssicherheit.

Entscheidung frühestens nach der Sommerpause

Visualisierung der Interimsbauten am Hofgarten.

Doch seit Monaten diskutieren die Universitätsleitung, die Bonner Stadtverwaltung und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW miteinander. Die Universität hatte auf eine Entscheidung bis zur Sommerpause gehofft, daraus wird nichts mehr.

Woran eine Einigung bislang scheitert, beantwortet die Stadt Bonn nur allgemein: " Bezüglich der gewünschten Standorte steht die Stadt Bonn weiterhin in Gesprächen über die planungs-, bau- und denkmalrechtlichen Voraussetzungen ", heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Baurecht für Behelfs-Hörsäle fehlt

So könnten die Modulbauten im Stadtgarten nach den Vorstellungen der Universität Bonn aussehen.

An beiden Standorten gibt es kein Baurecht, dieses zu schaffen würde Jahre dauern und wäre damit für die Sanierung zu spät. Gleichzeitig gibt es Kritik an dem Vorhaben von der Lenné-Gesellschaft in Bonn. Deren Mitglieder wollen das Erbe der kurfürstlichen Hofgärtner schützen und auch die Aussicht auf das Hauptgebäude erhalten, wo derzeit die Studierenden lernen. Der erste Vorsitzende Michael Wenzel befürchtet, dass " durch eine solche Bebauung der Bonner Bevölkerung eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt und wichtiger Freiraum für Erholung für 15 Jahre genommen werden ."

SPD-Vorschlag: Hörsäle nur an einem Standort

Das zweite Gebäude könnte im Stadtgarten errichtet werden.

Am Ende wird der Bonner Stadtrat entscheiden müssen. Dort tut man sich vor allem mit dem geplanten Gebäude im Stadtgarten schwer. Der Vorsitzende des Planungsausschusses Alois Saß (SPD) sähe es lieber, wenn nur an einer einzigen Stelle gebaut wird, nämlich direkt an der Uni: " Wenn es jetzt noch gelingt, die gesamte Planung hier abzubilden, dann wäre das für alle Beteiligten ein idealer Standort." Ob der Platz ausreicht, um genügend Hörsäle zu bauen, ist derzeit unklar .

Egal wie der Streit ausgeht: Die Bonner werden sich sowieso von dem weitläufigen Blick über die Hofgartenwiese auf das Uni-Hauptgebäude verabschieden müssen. Der über 200 Jahre alte Bau verschwindet während der Sanierung für Jahre hinter einer Bauplane.