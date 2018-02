Beethovenhalle wird erst Mitte 2020 fertig

Die Instandsetzung und Modernisierung der Bonner Beethovenhalle gerät immer weiter ins Stocken. Die Stadt hat am Donnerstag (15.02.18) bekannt gegeben, dass die Bauarbeiten wohl erst Mitte 2020 abgeschlossen sein werden. Und auch das ist derzeit nur eine vage Prognose.

Ursprünglich geplant war eigentlich mal, dass die Arbeiten schon in diesem Sommer zu Ende sind. Aber schon in den vergangenen Wochen und Monaten ist der Zeitplan immer wieder nach hinten geschoben worden: Erst bis ins Jahr 2019 und jetzt sogar mitten hinein ins Beethoven-Jubiläumsjahr.

Mängel an der Bausubstanz

Die Statik der Bausubstanz macht immer wieder Probleme

Schwierigkeiten gibt es vor allem mit der Bausubstanz des 1959 eröffneten Gebäudes. Die ist nicht so gut wie erwartet und führt an einigen Stellen im Gewölbe der Halle zu Statikproblemen. Bei den Ausschachtungsarbeiten rund um die Mauer der Beethovenhalle stoßen die Firmen immer wieder auf fragile Substanzen. Dadurch müssen die eigentlichen Arbeiten unterbrochen werden, da Teile des Mauerwerks abgestützt werden müssen.