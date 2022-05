Video starten, abbrechen mit Escape Samen statt Bücher ausleihen – Saatgutbibliothek in Lohmar Lokalzeit2go - Bonn. . 02:32 Min. . Verfügbar bis 10.05.2023. WDR Bonn.

Samen statt Bücher ausleihen – Saatgutbibliothek in Lohmar

Stand: 10.05.2022, 16:57 Uhr

Was mit Büchern klappt, geht auch mit Samen für Gemüse, Kräuter oder Blumen. Das zeigt eine neue Saatgutbibliothek in Lohmar. In der Naturschule am Aggerbogen dürfen sich Hobbygärtner kostenlos Samen ausleihen und sie später wieder zurückbringen.

Von Jörg Sauerwein