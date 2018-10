Verdi kritisiert Ryanair für Einschnitte in Weeze und Bremen

Nach dem zweiten Streik von Ryanair-Beschäftigten in Deutschland vergangene Woche hat der irische Billigflieger nach Gewerkschaftsangaben die Schließung des Standorts Bremen zu Anfang November und eine Verkleinerung der Flotte in Weeze am Niederrhein angekündigt. In Weeze solle die Zahl der Flugzeuge von fünf auf drei reduziert werden, teilte Verdi am Montag (01.10.2018) mit.

Die Gewerkschaft Verdi warf der Airline vor, die Verlegung sei " ein Vergeltungsschlag " für die jüngsten Streiks. " Wir fordern Ryanair auf, diese Entscheidung sofort zurückzunehmen und nicht die Existenz der Beschäftigten zu bedrohen ", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. An beiden Standorten hätten sich viele Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt. Laut Verdi arbeiten in Bremen rund 90 Mitarbeiter für Ryanair.

Der Airport in Weeze rechnet im Winterflugplan mit einer Reduzierung des Angebots von Ryanair um etwa 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um rund 25 Prozent gegenüber zur ursprünglichen Planung.