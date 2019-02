Der Energiekonzern RWE will sich gerichtlich Schadensersatz von Umweltaktivisten erstreiten. Dazu hat das Unternehmen eine Schadenersatzklage am Aachener Landgericht eingereicht, wie ein RWE-Sprecher am Montag (18.02.2019) einen Bericht der "Aachener Zeitung" bestätigte.

RWE musste Strom ankaufen

Im November 2017 hatten Aktivisten die Bunkeranlage und Förderanlagen des Kraftwerks Weisweiler blockiert. Der Energiekonzern musste daraufhin drei der vier Kraftwerksblöcke vom Netz nehmen und den dadurch ausgefallenen Strom ankaufen.