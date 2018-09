Der Energiekonzern RWE hat die geplanten Rodungen im Hambacher Forst um zwei Wochen verschoben. Das Unternehmen hat am Mittwoch (05.09.2018) nach Aufforderung durch das Oberverwaltungsgericht Münster eine Stillhaltezusage abgegeben. Damit sicherte RWE zu, nicht vor dem 14. Oktober 2018 mit den Rodungen für den Braunkohletagebau Hambach zu beginnen. Der BUND begrüßte die Zusage als einen ersten wichtigen Schritt in der Diskussion um die Zukunft des Hambacher Forstes.

Gericht hatte nach Zusage gefragt

Das Gericht hatte nach eigenen Angaben nach einer solchen Zusage gefragt, weil es verhindern will, dass im Hambacher Forst schon vor dem Beschluss Fakten geschaffen werden. Nach bisheriger Lage hätte RWE schon ab dem 1. Oktober mit dem Abholzen beginnen können. Die Richter in Münster müssen in einem Eilverfahren entscheiden, ob RWE für den Braunkohleabbau mehr als 100 Hektar des Waldes abholzen darf.