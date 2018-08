Unter Polizeischutz: Räumaktion im Hambacher Wald

Der Energiekonzern RWE hat am Freitag (24.08.2018) unter massivem Polizeischutz ein als Barrikade einbetoniertes Schrottauto aus dem Hambacher Wald geholt. Die Polizei schützte die Arbeiter unter Einsatz von mehreren Hundertschaften und einem Hubschrauber.

Mutmaßliche Sprengvorrichtung ist ungefährlich

Die Beamten fanden zudem eine Gasflasche, an die ein Mobiltelefon montiert worden sei. Weil die Polizei nicht ausschließen konnte, dass es sich um eine Sprengvorrichtung handelte, wurde das Gebiet geräumt und der Kampfmittelräumdienst eingeschaltet. Der Aufforderung, das Gebiet zu verlassen, hätten alle gegen den Tagebau protestierenden Aktivisten Folge geleistet. Die Vorrichtung erwies sich als ungefährlich.

Video starten, abbrechen mit Escape Räumungsaktion im Hambacher Forst | WDR aktuell | 24.08.2018 | 00:46 Min. | Verfügbar bis 24.08.2019 | WDR

Polizei begründet Großaufgebot mit kürzlich erfolgtem Angriff

Das Auto war nach Angaben der Ermittler von Unbekannten als Barrikade auf einem Rettungsweg in den Boden eingelassen und einbetoniert worden. Ein zweiter Schrottwagen wurde am Nachmittag gefunden. In der Karosse saß nach Polizeiangaben eine Person, die von Spezialkräften aus einer Lock-on-Vorrichtung befreit werden musste. Zudem seien am Freitag drei Molotowcocktails in einem Depot entdeckt und sichergestellt worden.

Nachdem die Situation bereinigt war und alle Rettungswege von Barrieren geräumt worden waren, zog die Polizei am Abend nach eigenen Angaben nach und nach ab.

Das massive Aufgebot begründete eine Polizeisprecherin mit einem kürzlichen Angriff auf Beamte am Hambacher Wald. Polizisten seien von Vermummten mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails attackiert worden. " Aufgrund der Tatsache, dass wir mit Pyrotechnik beschossen wurden, müssen wir damit rechnen, dass wir angegriffen werden könnten ", sagte die Sprecherin.

RWE will ab Herbst weiter Bäume fällen

Mitarbeiter eines von der RWE beauftragten Sicherheitsdienstes beseitigen Barrikaden.