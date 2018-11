RWE-Mitarbeiter demonstrieren in Köln

Mahnwache vor Zentrale in Essen geplant

Vor dem RWE-Verwaltungsgebäude an der Huyssenallee in Essen ist am Mittwoch zudem eine Mahnwache geplant, heißt es von einer Betriebsrätin. Zur Sitzung der Kohlekommission am Donnerstag und Freitag soll es laut IG BCE auch vor dem Düsseldorfer Landtag und in Berlin Mahnwachen geben.

Demo im Oktober mit 30.000 Menschen

Zuletzt hatten RWE-Mitarbeiter im Oktober in Elsdorf für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Mehr als 30.000 Menschen kamen zu der Aktion.