Aktivisten blockieren Förderband im Kraftwerk Niederaußem

Schon am frühen Freitagmorgen (14.09.2018) sammelten sich wieder die Einsatzkräfte der Polizei am Hambacher Forst. Die Räumung von Baumhäusern der Braunkohlegegner soll weiter gehen. RWE will ab Oktober für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen.