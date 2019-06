Neue Erlaubnis soll bis 2030 gehen

Die beantragte, neue wasserrechtliche Erlaubnis soll bis 2030 laufen. Mehrere Millionen Kubikmeter Wasser sollen dem Boden in den nächsten Jahren entzogen werden. Das Abpumpen von Grundwasser, so RWE am Mittwoch, sei auch dann notwendig, wenn der Tagebau früher beendet werde.

Die Bezirksregierung Arnsberg wird nun eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag geben.