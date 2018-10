Der Wald sei Betriebsgelände, gehöre also zum Tagebau. Wer den Wald noch betrete, begehe Hausfriedensbruch. Der Konzern will das Gebiet großflächig ausleuchten und eigene Sicherheitskräfte einsetzen. Das Unternehmen sei mitten in den Vorbereitungen zu den Rodungen. "Aber wir sagen nicht, wann wir beginnen" , sagte Steffen.

Das NRW -Innenministerium wollte die Aussagen von RWE am Dienstag nicht kommentieren.