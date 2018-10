Mehr als 30.000 RWE -Mitarbeiter haben sich nach Angaben der Veranstalter am Mittwoch (24.10.2018) zu einer Großkundgebung in Elsdorf versammelt. Der Protestzug hatte sich am frühen Morgen von Bergheim aus in Richtung Elsdorf in Bewegung gesetzt. Die Teilnehmer demonstrieren gegen einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle.

Unter dem Motto: "Wir sind laut für unsere Jobs" wollen sie für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen. Zu der Demo hatten die Gewerkschaften BCE und Verdi aufgerufen. Die Polizei spricht von insgesamt 16.000 Teilnehmern.

Laschet will zu RWE- Mitarbeitern sprechen

In Bergheim tagt am Mittwoch (24.10.2018) die Kohlekommission der Bundesregierung, die einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Braunkohle erarbeiten soll. Der Bund will 1,5 Milliarden Euro Soforthilfe für den Ausstieg aus der Braunkohle zur Verfügung stellen, um den betroffenen Regionen zu helfen.