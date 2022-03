Kreis Wesel: Keine Mehrheit für RVR-Austritt

Die Entscheidung fiel im Weseler Kreistag am Donnerstagabend. CDU , FDP und Grüne hatten zuvor einen gemeinsamen Antrag gestellt. Die Parteien erhofften sich vor allem, durch den Austritt aus dem RVR Geld zu sparen.

Kreis Wesel seit fast 100 Jahren im RVR

3.700 Hektar im Kreis Wesel gehören dem RVR: Wälder, Halden, Seen – Flächen im Buchwert von 28 Millionen Euro. Die hätte der Kreis nach einem Austritt wohl kaufen und künftig selbst bewirtschaften müssen.

Seit fast 100 Jahren gehört der Kreis Wesel dem Verbund an, zu dem sich elf Städte und vier Kreise im Ruhrgebiet zusammengeschlossen hatten.

Kreis möchte Geld selbst verwalten

Freizeitmöglichkeiten überall im Kreis Wesel – ob auf Halden, an Seen oder im Naturschutzgebiet Bislicher Insel. Dass es diese besonderen Flecken gibt, liegt am Regionalverband Ruhr in Essen. Dessen Ruhrparlament entscheidet über solche Projekte, kümmert sich aber auch um Wirtschaftsförderung und vertritt die Region gegenüber Land und Bund. Für all das zahlt der Kreis Wesel derzeit rund 5,7 Millionen Euro im Jahr. Viel Geld, das der Kreis gerne selbst verwalten würde.

Die Direktorin des RVR mahnte zuvor: " Der Kreis Wesel verliert bei einem Austritt aus der Gemeinschaft der Städte und Kreise der Metropole Ruhr mehr als er gewinnt. Er muss dann künftig allein die Kosten für Leistungen tragen, die jetzt auf 15 Schultern verteilt sind. "

Kreistag hat schon einmal über Austritt abgestimmt