Gesperrte Rurbrücke: Umwege in Linnich bleiben wohl noch mehrere Jahre

Umsatzeinbußen und Geschäftsaufgabe

Wer dort einkaufen will, muss etwa vier Kilometer Umweg über eine andere Rurbrücke in Kauf nehmen, die außerhalb der Stadt Linnich an der B 57 liegt, der Verbindungsstraße zwischen Erkelenz und Baesweiler. Einige Geschäftsleute mussten wegen der Jahre währenden Baustelle und Brückensperrung Umsatzeinbußen hinnehmen. Ein Juwelier musste sogar sein Geschäft ganz aufgeben, ein Elektroladen zog nach Jülich um. Und auch das Deutsche Glasmalereimuseum ist nicht glücklich über die Situation, die es Besuchern schwer macht, die Ausstellungen zu erreichen.

Neue Brücke soll bis 2025 fertig sein

Nach Auskunft der Stadt soll im August erst einmal für 1,6 Millionen Euro eine Behelfsbrücke neben der maroden Brücke errichtet werden. Sie kann von Fußgängern und Radfahrern in beide Richtungen genutzt werden, der übrige Verkehr kann das Provisorium aber nur einspurig stadtauswärts nutzen. Wer reinfahren will nach Linnich, muss weiter den Umweg nehmen. Die neue Brücke – Kosten: 9,5 Millionen Euro – soll dann wieder zweispurig sein, mit entsprechenden Spuren für Fahrradfahrer und Fußgänger. Bis zur Fertigstellung 2025 brauchen die Menschen in Linnich nochmal viel Geduld.