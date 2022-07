Rumänienhilfe Wuppertal startet Hilfstransport in Armutsregionen

Am Freitagmorgen war Abfahrt für die acht Männer und eine Frau, die als Dolmetscherin den Hilfstransport begleitet. Die Transporter und der Kleinlastwagen sind diesmal nicht gefüllt mit Kleiderspenden, sondern ausschließlich mit klinischen Materialien, Medikamenten, Verbandsstoffen und Gehhilfen. Die werden in dem ländlichen Gebieten im Osten der Karpaten weiterhin dringend gebraucht. Dort, wo die Grenzen nach Moldawien und der Ukraine nicht weit sind, gilt die Versorgungslage vor allem im Gesundheitsbereich als äußerst schlecht, schildert Arno Gerlach. Er ist der Leiter des humanitären Einsatzes.

"Rumänien gehört immer noch zu den korruptesten Ländern Europas." Arno Gerlach, Rumänienhilfe Wuppertal

Im Einsatz seit 33 Jahren

Das Team kurz vor der Abfahrt: 5500 km und viele Begegnungen warten.

" Obwohl es allmählich erkennbare Zeiten der Verbesserung der Lebensbedingungen gibt, gehört Rumänien immer noch zu den korruptesten Ländern Europas ", erklärt der Mann, der im Dezember 1989 kurz nach der Revolution in Rumänien mit dem ersten Hilfstransport aufbrach. Damals waren es viele LKW, voll mit Lebensmitteln, Altkleidern, Decken und dem Dringendsten, was damals gebraucht wurde. Für Arno Gerlach und sein Team war es selbstverständlich: Solange unsere Hilfe dort gebraucht wird, so lange werden wir versuchen zu helfen.

Doch ohne viele Unterstützerinnen und Unterstützer aus Rumänien wäre es nicht möglich, dort effektiv zu helfen. So erwarten in fünf verschiedenen Städten Rumäninnen und Rumänen den kleinen Konvoi. Sie sind es, die die Hilfsgüter weiterverteilen, sodass sie auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Vor allem im Nordosten des Landes hat sich die allgemeine Lage durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verschärft. Arno Gerlach, Rumänienhilfe Wuppertal

Ukraine-Krieg und die Pandemie

Die Fahrt ist der 44. Einsatz für die Rumänienhilfe.

Weil wegen der Corona-Pandemie fast drei Jahre lang keine Einsätze durchgeführt wurden, war klar, dass es bald wieder eine Versorgungsfahrt geben würde. Dass sie so dringlich sein würde, hätte man sich Anfang des Jahres nicht vorstellen könne, erzählt Arno Gerlach: " Vor allem im Nordosten des Landes hat sich die allgemeine Lage durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verschärft ", erklärt er. Dort sei nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern die gesamte soziale Lage äußerst angespannt. Für all jene, die hier schon in normalen Zeiten kaum über die Runden kommen, sei es in den vergangenen Monaten immer schlimmer geworden.

Viele tausend Kilometer in zehn Tagen

Für das Team der Rumänienhilfe aus Wuppertal ist die Fahrt trotz des 44. Einsatzes alles andere als Routine. Einige der Teilnehmer sind schon seit Anfang an dabei, andere erst mit den Jahren dazu gestoßen. Alle haben erst einmal mehrere Tage auf der Autobahn durch Deutschland, Österreich und Ungarn vor sich. Am Sonntag wird das Team in Westrumänien eintreffen – zu einem ersten Zwischenstopp bei alten Freunden. Von da an geht es weiter über die Karpaten in Richtung Nordosten – um all die Spenden zu verteilen, die in Wuppertal eingesammelt wurden.