Seit einem Monat können Reisende an den Hauptbahnhöfen in Duisburg, Bochum, Essen und Düsseldorf Müll per WhatsApp melden. Man sei mit der Bilanz nach rund einem Monat zufrieden, teilte die Bahn am Mittwoch (04.04.2018) mit.

Geht per WhatsApp eine Müllmeldung von Reisenden ein, wird sie umgehend an die Putzkräfte vor Ort weitergeleitet. Diese sollen dann den Dreck beseitigen.