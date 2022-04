Erzbistum Köln: Generalvikar tritt zurück

Markus Hofmann ist bereits der zweite Generalvikar, den Kardinal Woelki in seiner Amtszeit austauscht . Das Erzbistum kündigt an, die Verwaltungsaufgaben in Deutschlands mitgliedsstärkster Diözese künftig in drei klar voneinander abgegrenzte Geschäftsbereiche aufzuteilen: Seelsorge, Finanzen und Verwaltung. Außerdem solle künftig die Position eines Verwaltungschefs eingeführt werden. Diese Aufgabe hatte bisher der Generalvikar. Hofmann galt in wirtschaftlichen und Verwaltungsfragen bisher nicht als Experte und hat das im Zusammenhang mit seinem Rücktritt jetzt auch öffentlich eingeräumt.

Gründe für Kündigung bisher unklar

Ob der Weggang des Generalvikars möglicherweise damit zusammenhängt, dass Prüfer im Erzbistum auf einen ungewöhnlichen Vertrag im Stiftungsbereich gestoßen sind, wollte das Erzbistum heute auf Anfrage des WDR nicht kommentieren. Ohne konkrete Hintergründe zu nennen, teilte die Kirche aber mit, dass der Vertrag von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sei. Weder bei der Stiftung noch im Erzbistum sei er aber bilanziert worden. Was der Vertrag genau regelt, wollte das Erzbistum auch auf Nachfrage nicht mitteilen.

Woelki will Nachfolge bis zum Sommer regeln

Kardinal Woelki will bis zum Sommer die wichtige Stelle des Generalvikars neu besetzen. Es ist allerdings nicht sicher, ob Kardinal Woelki im Sommer selbst noch im Amt ist. Er hat dem Papst nach seiner Rückkehr ins Amt nach fünfmonatiger Pause angeboten, zurückzutreten. Der Papst hat aber noch nicht entschieden, ob er an Woelki festhalten will. Viele Gläubige im Erzbistum werfen ihm vor, beim Missbrauchsskandal im Kölner Erzbistum versagt zu haben. An diesem Wochenende tagt sein Beratergremium, der Diözesanpastoralrat in Düsseldorf. Unter anderem geht es auch um die Frage, ob Priester und Laien Kardinal Woelki noch eine zweite Chance geben wollen. Woelki selbst hatte bei seiner Rückkehr darum gebeten.