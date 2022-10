FC vor Rückspiel gegen Nizza: Kölner Polizei besorgt

Es kommt, selbst vor Hochrisikospielen wie dem am Donnerstag, nur relativ selten vor, dass die Polizei die Öffentlichkeit vorab bei einer Pressekonferenz informiert. Dass der Präsident des 1.FC Köln auch dabei spricht, kommt noch viel seltener vor. Zeichen für eine gewisse Grundnervosität, die durch die Ereignisse an der Côte d’Azur belegt werden. Die Gewaltbereitschaft, die am 8.September im Stadion an den Tag gelegt wurde, ist bis heute fast beispiellos. Und jetzt soll es in Köln zur Revanche kommen. Mit 1.000 bis 1.100 äußerst gewaltbereiten Störern beider Lager rechnet die Polizei. Sie bietet daher fast ebensoviele Beamtinnen und Beamte auf. Wegen der frühen Anreise der Gästefans beginnt der Polizeieinsatz bereits am Mittwoch.

Kein Fanmarsch erlaubt

In Nizza war ein Fanmarsch der FC-Anhänger noch erlaubt. Er verlief farbenfroh und völlig friedlich. In Köln soll es am Donnerstag aber keinen einzigen Fanmarsch geben. Weder vom Kölner Lager oder aber dem der Nizza-Anhänger. Der Einsatzleiter der Kölner Polizei, Martin Lotz sagt, dass von Fanmärschen in der Vergangenheit oft Provokationen ausgegangen seien. Außerdem sei immer wieder verbotene Pyrotechnik abgebrannt worden. Man werde Fanmärsche daher schon im Entstehen auflösen.

Fandialog mit Tücken