Wegen Corona: Düsseldorfer Rosenmontagszug wird auf Mai verschoben

Die Verlegung hat das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit den Präsidenten der angeschlossenen Karnevals-Gesellschaften beschlossen.

Mit der Verschiebung bleibt nach Angaben des Komitees die Chance, den Umzug dann wie gewohnt mit Tausenden Zuschauern am Straßenrand feiern zu können

Verlegung als Chance für Vereine

Die Verlegung des Rosenmontagszugs auf einen Sonntag im Mai sei mit der Stadt und der katholischen Kirche abgestimmt, heißt es weiter. " Die Vereine können frei entscheiden, ob, wann und in welchem Umfang sie ihre Veranstaltungen durchführen ", betonte CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr.

Die Verlängerung der Session sei ein Angebot an die Gesellschaften, ihre Veranstaltungen ins Frühjahr zu verschieben, um nicht durch eine coronabedingte Komplettabsage am Jahresanfang einen finanziellen Verlust zu erleiden. " Wir sehen darin eine echte Chance, den Karneval am Leben zu erhalten und trotzdem zu feiern “, so Kleinehr.

Stand: 24.11.2021, 20:12