Kein Rosenmontagszug in Bonn

Kein Ausweichtermin im Sommer

Eine Verschiebung in den Frühling oder Sommer kommt für die Verantwortlichen nicht in Frage. Man dürfe das Brauchtum nicht aufweichen. In Köln war der klassische Zug bereits abgesagt worden. Dort sucht das Festkomitee nach Alternativen. In Siegburg soll die Entscheidung in der kommenden Woche fallen.