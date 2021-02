Karneval: Doch lieber Unterricht an den Schulen?

Karneval fällt in diesem Jahr weitgehend aus. Umzüge, Sitzungen, Kneipenkarneval - all das ist wegen der Corona-Lage undenkbar. An den Schulen ist nun die Diskussion entbrannt, ob trotzdem an Rosenmontag oder Karnevalsdienstag kein Unterricht stattfinden soll.

Ministerin: Lieber Stoff nacharbeiten

Gemäß der Ferienordnung des Landes stehen allen Schulen in NRW im aktuellen Schuljahr vier bewegliche Ferientage zur Verfügung. An welchen Tagen diese eingesetzt werden, entscheidet die Schulkonferenz. Diese könnte auch entscheiden, auf einen oder mehrere der beweglichen Ferientage zu verzichten oder sie neu zu verteilen.

Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) hatte den Schulen bereits vor mehreren Wochen empfohlen, auf Karnevalsferien zu verzichten. Die Tage könnten dafür genutzt werden, Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten.

"Die Verschnaufpause haben Schüler und Lehrer verdient"

Stefan Behlau, Landesvorsitzender des VBE NRW sieht das kritisch. " Momentan bewegt die Schulen vor allem die Frage, wie der Unterricht nach dem 12. Februar zu organisieren ist und welche Perspektiven es zumindest bis zu den Osterferien gibt. Dies ist sicherlich dringlicher als eine Diskussion um die beweglichen Ferientage, die eventuell auf die Karnevalstage gelegt worden sind ."

Das sieht auch Jürgen Weitz so. Er ist Schulleiter der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf und will trotz der abgesagten Karnevalsfeierlichkeiten an den freien Tagen festhalten. " Der Zeitraum zwischen den Weihnachts- und den Osterferien ist der längste Zeitraum im Schuljahr, in dem es keine Unterbrechungen gibt, ganze zwölf Wochen lang. Die Verschnaufpause haben die Schülerinnen und Schüler genau so verdient wie die Lehrkräfte ".

Weitz geht außerdem nicht davon aus, dass es am Rosenmontag direkt für alle Schülerinnen und Schüler zurück in den Präsenzunterricht gehen wird. "Es wird ja möglicherweise nur ein Teil der Schülerschaft hier sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese beiden freien Tage einen großen Unterschied machen."

Stand: 04.02.2021, 17:16