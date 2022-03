Rosenmontag in Düsseldorf: Stadt muss Rheinufer mit Zäunen sichern

Dort hatten sich an Rosenmontag bis zum Abend wieder so viele Menschen versammelt, dass die Freitreppe am Rhein deutlich zu voll war. Das Ordnungsamt musste das Rheinufer mit zusätzlichen Zäunen sichern, damit die Menschen nicht in den Fluss gedrängt wurden.

Aggressive Stimmung am Rheinufer

Die Polizei berichtete am späten Abend auch wieder von vielen aggressiven und angetrunkenen Feiernden. Schon am Wochenende hatte es eine besonders aggressive Stimmung in der Altstadt gegeben. Drei Jugendliche wurden am Sonntag mit einem Messer verletzt, ein 17-Jähriger schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Polizei will heute wahrscheinlich eine Öffentlichkeitsfahndung nach den mutmaßlichen Tätern starten.