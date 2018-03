Im Prozess gegen den Mann, der im Sommer des vergangenen Jahres ätzenden Rohrreiniger auf Spiel- und Grillplätzen in Aachen ausgestreut hatte, ist am Freitag (09.03.2018) vor dem Aachener Landgericht das Urteil gesprochen worden. Der Täter muss auf unbestimmte Zeit in die Psychiatrie. Der 53-Jährige sei psychisch-krank, gefährlich und gehöre deshalb auch in eine geschlossene Anstalt, so die Richter. Fünf Kinder waren durch den Rohrreiniger verletzt worden.

Nachts Rohrreiniger verteilt

Im vergangenen Jahr hatte der Mann nachts Rohrreiniger gezielt auf Sitzbänken und Spielgeräten verteilt. Zunächst war von vier verletzten Kindern die Rede gewesen. Heute wurde bekannt, dass noch ein weiteres Kind verletzt worden war. Die fünf Kleinkinder waren mit dem gefährlichen Granulat in Berührung gekommen und hatten leichte Verätzungen erlitten. Drei von ihnen hatten sich die Kügelchen arglos in den Mund gesteckt, sie mussten mit großen Schmerzen für einen Tag ins Krankenhaus. Für den angehörten Rechtsmediziner hatten die zwei- und dreijährigen Kinder sehr viel Glück. Rohrreiniger könne zu schwersten Verletzungen von Speiseröhre und Magen führen. Die Aufnahme sei potentiell lebensgefährlich.